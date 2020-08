Inter, Godin sullo Shakhtar: “Lo conosciamo bene: li abbiamo studiati attraverso i video” (Di venerdì 14 agosto 2020) “conosciamo bene lo Shakhtar Donetsk, li abbiamo studiati attraverso i video. Sono una squadra di qualità e dovremo essere bravi a pressarli e trovare le giocate per fargli male: abbiamo giocatori forti nell’uno contro uno”. Sono queste le parole di Diego Godin, difensore dell’Inter, ai microfoni di Inter Tv. ”Siamo un bel gruppo, siamo nella situazione in cui vogliamo essere: giochiamo una competizione importante e stiamo crescendo – ha aggiunto il centrale uruguaiano -. Ho lavorato al massimo per tradurre sul campo le indicazioni del mister, diverse da quello che hanno caratterizzato il mio percorso negli anni precedenti”. ”Ho dovuto cambiare la testa e il ... Leggi su sportface

