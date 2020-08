Inter, De Vrij: «Col Bayer volevamo vincere e lo abbiamo fatto» (Di venerdì 14 agosto 2020) Stefan de Vrij ha parlato della vittoria in Europa League contro il Bayer Leverkusen Lunedì 17 agosto, l’Inter scenderà in campo contro lo Shakhtar Donetsk per la semifinale di Europa League. Partita raggiunta grazie alla vittoria contro il Bayer Leverkusen. E a parlare del successo contro i tedeschi, ai microfoni della Uefa, è stato il difensore nerazzurro Stefan de Vrij. «Ovviamente sapevamo che era una partita a eliminazione diretta, dovevamo vincere e l’abbiamo fatto. Siamo felici del risultato». 🎙️ De Vrij ci spiega come vengono affrontate le sfide in gara singola 🔵⚫️#UEL @Inter ... Leggi su calcionews24

