Insulti omofobi in sala operatoria, licenziato il medico di Varese. L’ospedale: «Fatto grave» (Di venerdì 14 agosto 2020) Sarebbe stato disposto il licenziamento per il medico che, nel marzo scorso – la notizia è poi venuta alla luce solo il 7 luglio quando era stato sospeso -, aveva usato Insulti di stampo omofobo nei confronti di un paziente che in quel momento stavo operando in sala operatoria. L’Asst Sette Laghi, a Varese, avrebbe accolto la decisione della commissione disciplinare intervenuta sul caso del chirurgo. «Guardate se devo operare questo fro**o di me**a», aveva detto, alla presenza anche di colleghi e infermieri dell’ospedale. Nella delibera emessa dall’azienda sanitaria e riportata da Prima Saronno si legge: «i fatti commessi sono di una gravità tale da far venir meno il rapporto fiduciario intercorrente ... Leggi su open.online

