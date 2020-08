GP Austria FP2 Moto2: ancora Lowes (Di venerdì 14 agosto 2020) La FP2 della Moto2 al Gp d’Austria, a differenza di Moto3 e MotoGP, non è disturbata dalla pioggia. E questo fa di nuovo volare Sam Lowes, primo al mattino e primo anche nel pomeriggio. L’inglese del MarcVDS segna il miglior tempo della sessione, precedendo Jorge Martin ed un sorprendente Jake Dixon. Quarto Augusto Fernandez, che si conferma veloce a sua volta, davanti ad un Joe Roberts in ripresa. Nono tempo per Enea Bastianini, migliore degli italiani. Tuttavia il “Bestia” vede arretrare il suo nome nella combinata, finendo fuori dalla top 14. Va decisamente meglio a Marco Bezzecchi che, pur arretrato oggi pomeriggio, mantiene saldo il terzo posto nell’assoluta. Luca Marini e Lorenzo Baldassarri sono anch’essi molto indietro, addirittura 19esimo e 20esimo. Entrambi, però ... Leggi su sport.periodicodaily

