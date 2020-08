FORMAZIONI Perugia Pescara: le scelte degli allenatori (Di venerdì 14 agosto 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la finale di ritorno dei playout di Serie B 2019/20: FORMAZIONI Perugia Pescara Ecco gli schieramenti ufficiali di Perugia-Pescara, match valido per la finale di ritorno dei playout di Serie B 2019/2020. Perugia (3-5-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi; Mazzocchi, Kouan, Nicolussi Caviglia, Dragomir, Nzita; Melchiorri, Falcinelli. Allenatore: Oddo. Pescara (4-3-3): Fiorillo; Zappa, Campagnaro, Bettella, Masciangelo; Memushaj, Palmiero, Kastanos; Galano, Maniero, Pucciarelli. Allenatore: Sottil. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Si decide in quel di Perugia, allo stadio Renato Curi, la squadra che rimarrà in Serie B e quella che invece dovrà ripartire dalla Serie C nelle prossime settimane: dopo la vittoria in trasferta dell' ...

Playout Serie B: Perugia-Pescara LIVE

Playout Serie B, va in scena il secondo atto: alle 21 Perugia e Pescara si affrontano, novanta minuti per decretare chi resterà nella serie cadetta e chi invece ...

Playout Serie B, va in scena il secondo atto: alle 21 Perugia e Pescara si affrontano, novanta minuti per decretare chi resterà nella serie cadetta e chi invece ...