Discoteche, stretta in Veneto ed Emilia: capienza al 50%, obbligo di mascherina (Di sabato 15 agosto 2020) stretta sulle Discoteche in Emilia-Romagna e Veneto per evitare un rialzo dei contagi di coronavirus. In Emilia, una nuova ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini prevede di dimezzare la... Leggi su ilmessaggero

NicolaPorro : Pressing sulle #regioni per la stretta su #movida e #discoteche, #tamponi, #quarantena e #test rapidi per chi rient… - matteograndi : Boccia: “Dopo Ferragosto stretta su Movida e Discoteche”. E dopo Natale una bella stretta sui regali. - sbonaccini : La sindaca di Riccione contraria alla stretta che abbiamo deciso sulle discoteche, preoccupati da assembramenti, e… - leggilanotizia : #Coronavirus #EmiliaRomagna: discoteche, arriva la stretta. Una nuova ordinanza del presidente della Regione.… - msalmistraro : RT @matteograndi: Boccia: “Dopo Ferragosto stretta su Movida e Discoteche”. E dopo Natale una bella stretta sui regali. -