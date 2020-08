CTS: basteranno le mascherine a garantire il distanziamento a scuola (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Comitato tecnico scientifico, con il verbale del 12 agosto, si è espresso sulla questione concernente la mancanza di spazi idonei e di banchi monoposto a scuola. Infatti, nel protocollo firmato dalla ministra Azzolina, è stato indicato espressamente che per evitare i contagi bisognerà utilizzare banchetti adatti ad una sola persona ed evitare le “classi pollaio”. Per far ciò, ha invitato le istituzioni scolastiche a sfruttare tutti gli spazi disponibili negli edifici, ma non è sempre possibile. Pertanto, nel verbale del 12 agosto il CTS ha disposto che “Nelle situazioni temporanee in cui fosse impossibile garantire il prescritto distanziamento fisico” è possibile utilizzare la mascherina chirurgica. In poche parole vuol dire che, dando per assodate le ... Leggi su quotidianpost

