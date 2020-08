Coronavirus: quest'anno niente tributo luci per 11 settembre (Di venerdì 14 agosto 2020) ANSA, - NEW YORK, 14 AGO - Il Coronavirus ha colpito anche le commemorazioni per le stragi dell'11 settembre 2001 a New York. Per il timore di contagi, quest'anno è stato cancellato il memoriale con i ... Leggi su corrieredellosport

SoNoStranaa : RT @dar_riee: #Salvini sa solo criticare la gestione della pandemia di #Conte. Ma se per un attimo chiudete gli occhi e pensate a come i l… - psicomoons : RT @dar_riee: #Salvini sa solo criticare la gestione della pandemia di #Conte. Ma se per un attimo chiudete gli occhi e pensate a come i l… - iconanews : Coronavirus: quest'anno niente tributo luci per 11 settembre - atlantidelibri : RT @dar_riee: #Salvini sa solo criticare la gestione della pandemia di #Conte. Ma se per un attimo chiudete gli occhi e pensate a come i l… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quest Coronavirus: quest'anno niente tributo luci per 11 settembre - Ultima Ora Agenzia ANSA La Festa del Vino ai tempi del Covid: ecco come si svolgerà a settembre

CASALE MONFERRATO – La Festa del Vino 2020 a Casale Monferrato ci sarà ma non con il tradizionale format. Lo ha annunciato il vicesindaco con delega a Manifestazioni e Turismo, Emanuele Capra. “Ne abb ...

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 14 agosto: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, venerdì 14 agosto 2020. È di 14.249 (+168) pers ...

CASALE MONFERRATO – La Festa del Vino 2020 a Casale Monferrato ci sarà ma non con il tradizionale format. Lo ha annunciato il vicesindaco con delega a Manifestazioni e Turismo, Emanuele Capra. “Ne abb ...Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, venerdì 14 agosto 2020. È di 14.249 (+168) pers ...