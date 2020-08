Coronavirus, 574 nuovi casi. "Cifre sottostimate", incubo a Ferragosto (Di venerdì 14 agosto 2020) Aumentano nuovamente i contagi registrati nel bollettino di oggi, 14 agosto. In totale, in 24 ore i nuovi casi sono saliti a 574, a fronte dei 523 di ieri. I decessi sono invece 3 mentre ieri erano stati 6. A comunicare i decessi sono stati la Lombardia, il Veneto e il Lazio (un decesso per regione). Intanto i tamponi effettuati nella giornata sono stati 46.723. La Regione Sicilia comunica che però dei 36 nuovi positivi, 21 risultano essere immigrati sbarcati sulle coste regionali. La Regione Piemonte annuncia che a causa di un guasto tecnico della rete dei sistemi informativi regionali, i nuovi casi positivi di oggi dunque potrebbero essere sottostimati. In ogni caso dei 574 nuovi positivi ben 127 vengono dal Veneto e 97 dalla ... Leggi su liberoquotidiano

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 14.249 • Deceduti: 35.234 (+3, +0,01%) • Dimessi/… - repubblica : ??Coronavirus, il bollettino: 574 nuovi casi (ancora in aumento), tre decessi, 403 guariti - MediasetTgcom24 : Coronavirus: sono 574 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 3 i morti #coronavirusitalia - DarioPanzac89 : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, crescono ancora i contagi: 574 in un giorno. Peggior aumento dal 24 giugno - vnewsita : Coronavirus, 574 nuovi casi e 3 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 574 Coronavirus Italia, il bollettino: 574 nuovi casi, boom Veneto, nuovo aumento in Lombardia Il Messaggero Coronavirus. Salgono ancora i contagiati, 44 solo in Campania

Solo in Campania sono 44 i nuovi contagi da coronavirus. Lo ha confermato l’unità di Crisi della Regione Campania in merito all’emergenza covid-19. Dei nuovi positivi (su un totale di 2235 tamponi), 1 ...

Coronavirus, crescono ancora i contagi: 574 nelle ultime 24 ore. È l’aumento più alto dal 24 giugno. Solo due regioni senza nuovi casi

Crescono ancora i contagiati dal coronavirus nelle ultime 24 ore: sono 574 rispetto ai 523 di ieri. Per avere un aumento più alto di nuovi positivi bisogna risalire al 24 giugno, quando furono 577. In ...

Solo in Campania sono 44 i nuovi contagi da coronavirus. Lo ha confermato l’unità di Crisi della Regione Campania in merito all’emergenza covid-19. Dei nuovi positivi (su un totale di 2235 tamponi), 1 ...Crescono ancora i contagiati dal coronavirus nelle ultime 24 ore: sono 574 rispetto ai 523 di ieri. Per avere un aumento più alto di nuovi positivi bisogna risalire al 24 giugno, quando furono 577. In ...