Convince la paziente a fare sesso “terapeutico” con suo marito mentre lei li guarda: multata una psichiatra (Di venerdì 14 agosto 2020) Ha spinto una paziente che aveva in cura per depressione e ansia sessuale a fare sesso con suo marito, mentre lei li guardava per “analizzare i comportamenti”. Per questo una psichiatra è stata sanzionata con una multa da 25mila dollari. La vicenda arriva dall’Australia, dove il tribunale civile e amministrativo del Queensland ha condannato la dottoressa alla sanzione pecuniaria e anche a intraprendere a sua volta un percorso con uno psichiatra assegnatole d’ufficio, come riferisce il Daily Mail. Secondo quanto ricostruito durante il procedimento, la giovane paziente aveva lavorato per qualche mese a casa della dottoressa come ragazza alla pari: è così che le ha rivelato i suoi disturbi, ... Leggi su ilfattoquotidiano

