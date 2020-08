Catania, Raffaele è il nuovo allenatore: “Questo club merita di tornare in alto” (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Catania si prepara a ripartire da Giuseppe Raffaele Addamo.Dopo un lungo tira e molla, la tanto attesa fumata bianca è finalmente arrivata: è infatti di pochi istanti fa la notizia relativa all'approdo del tecnico originario di Barcellona Pozzo di Gotto, che nelle scorse ore aveva rescisso il proprio contratto con il Potenza, in rossoblù. Raffaele, tra i nomi orbitati attorno al Palermo durante il casting per la panchina rosa, ha firmato un contratto annuale che prevede un'opzione a favore del Catania per la stagione successiva. A darne notizia, tramite i propri canali ufficiali, è stato lo stesso club etneo."Il Calcio Catania comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Giuseppe Raffaele ... Leggi su mediagol

