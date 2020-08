Caso Viviana Parisi, nuova ipotesi di incidente-suicidio: il piccolo Gioele potrebbe essere deceduto nello scontro in autostrada (Di venerdì 14 agosto 2020) C’e’ una nuova ipotesi investigativa sulla morte di Viviana Parisi, la dj trovata senza vita tra i boschi di Caronia sabato scorso, e sulla scomparsa del figlio di 4 anni, Gioele. Alla pista del delitto, ormai esclusa dall’autopsia, e a quella dell’omicidio-suicidio secondo la quale Viviana, depressa da mesi potrebbe aver ucciso il bambino e si sarebbe poi ammazzata lanciandosi da un traliccio dell’alta tensione, si aggiunge una nuova ricostruzione. Il bambino potrebbe essere morto nell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada e poi la madre, dopo averne nascosto il corpo, si sarebbe suicidata. Accertamenti specifici ... Leggi su meteoweb.eu

HuffPostItalia : Caso Viviana Parisi: Gioele potrebbe essere morto nell'incidente - malvaverbasco3 : Aggiungiamo dolore ad altro dolore...... Lasciate fare a chi si occupa del caso.... sembra quasi sciacallaggio Met… - lecodelsud : Caso Viviana Parisi, cani dell’unità cinofila di Milano Malpensa per le ricerche di Gioele #lecodelsud #news… - zazoomblog : Caso Viviana Parisi: nuovi accertamenti sul corpo della donna in arrivo i cacciatori di Sicilia per cercare Gioele… - zazoomblog : Caso Viviana Parisi nuovi dettagli dal video di Sant’Agata di Militello: “Si capisce che Gioele era vivo” in campo… -