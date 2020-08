Cagliari, il ds Carta: “Nainggolan? L’EL dell’Inter non aiuta” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Nainggolan oggi è un giocatore dell’Inter. Un giocatore importante che è lecito ambisca a squadre con obiettivi importanti. Ma se ci dovesse essere il presupposto per andare avanti insieme non ci tiriamo indietro. Va detto che a oggi non è nostro e il fatto che i nerazzurri siano in Europa League non aiuta nell’iniziare a parlarne“. Queste le dichiarazioni del nuovo direttore sportivo del Cagliari, Pierluigi Carta a proposito della situazione di Radja Nainggolan, in prestito al club sardo nell’ultima stagione. Poi su Juan Jesus, obiettivo di mercato per rinforzare la rosa di Eusebio Di Francesco: “È un calciatore che piace. Pensiamo possa fare al caso nostro per maturità e tutta una serie di motivi. Sarebbe un grande innesti per valori tecnici e morali“, ha concluso ai ... Leggi su sportface

