Bucchioni: "Sarri silurato molto prima del Lione, la Juve mai stata sua" (Di venerdì 14 agosto 2020) Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato nel suo editoriale per Tuttomercatoweb dell'esonero di Maurizio Sarri: "Come vi avevamo detto da tempo, il Lione era ed è stato la sua dead line. Ma la sua sorte era segnata da mesi. Leggi su tuttonapoli

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato nel suo editoriale per Tuttomercatoweb dell'esonero di Maurizio Sarri: "Come vi avevamo detto da tempo, il Lione era ed è stato la sua dead line. Ma la sua sor ...Enzo Bucchioni, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione sportiva 'Radio Goal': "E' chiaro da gennaio che si stesse lavorando per ...