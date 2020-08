Ben 10: Power Trip! mostrato con un nuovo trailer (Di venerdì 14 agosto 2020) Con un nuovo trailer, Ben 10: Power Trip, il prossimo titolo di Bandai Namco in accordo con Cartoon Network, ci mostra alcune delle trasformazioni preferite dai fan Uno dei tie-in che era scomparso dai riflettori per qualche tempo era la serie dedicata a Ben 10. L’omonimo cartone animato, chiaramente dedicato ai bambini in questo caso, è tornato poco tempo fa con l’annuncio di Ben 10: Power Trip, in sviluppo presso Outright Games con la collaborazione di PHL Collective e la distribuzione di Bandai Namco Entertainment. Il tutto, ovviamente, nato dopo un accordo stipulato con Cartoon Network, che detiene i diritti del marchio. Il titolo uscirà il prossimo 9 ottobre e sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One (solo in versione digitale in Italia), Nintendo Switch e PC. en 10: ... Leggi su tuttotek

