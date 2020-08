Battute all’asta le sneakers più costose della storia (Di venerdì 14 agosto 2020) La casa d’aste Christie’s ha battuto un paio di Air Jordan 1 per un prezzo esorbitante: ben 615mila dollari. La cifra ha battuto quella precedente, il record per un modello di scarpe simile era stato stabilito appena tre mesi fa, ad un prezzo di 560mila dollari da Sotheby’s. Ad oggi quindi si tratta del paio di sneakers più costose mai vendute al mondo. Perchè queste scarpe valgono tanto Ma perché queste scarpe valgono così tanto? Il paio di scarpe in questione è quello originale, utilizzato da Michael Jordan in un incontro amichevole tenutosi il 25 agosto 1985 a Trieste, per un tour promozionale del brand Nike per lanciare proprio il modello di scarpe Jordan nel nostro Paese. Il campione indossò le scarpe in questione e la maglietta della Stefanel Trieste per una ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Battute all’asta le sneakers più costose della storia - Biancon3ro1897 : RT @SkyTG24: Air Jordan battute all’asta per 615mila dollari: sono le sneaker più costose della storia - anna_annie12 : Air Jordan battute all’asta per 615mila dollari: sono le sneaker più costose della storia | Sky TG24 - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Air Jordan battute all’asta per 615mila dollari: sono le sneaker più costose della storia - SkyTG24 : Air Jordan battute all’asta per 615mila dollari: sono le sneaker più costose della storia -

Ultime Notizie dalla rete : Battute all’asta Whisky, all'asta collezione di bottiglie pregiate da 10 milioni di dollari Corriere della Sera