Barcellona | Umtiti positivo al Covid-19 Il comunicato

Con il Barcellona impegnato a Lisbona nei quarti di finale di Champions League, il club catalano attraverso una nota ufficiale ha comunicato che dopo i test di ieri, Umtiti è risultato positivo al Covid-19. Questo il comunicato: "Dopo i test PCR effettuati giovedì il primo giocatore della squadra Samuel Umtiti è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore è asintomatico, gode di buona salute e si isola in casa. Il Club ha informato le autorità sportive e sanitarie competenti oltre a rintracciare tutte le persone che hanno avuto contatti con il giocatore affinché possano sottoporsi ai corrispondenti test PCR."

