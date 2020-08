Barcellona, umiliazione senza precedenti! Il Bayern Monaco ne fa 8: Messi resta a 0 tituli (Di venerdì 14 agosto 2020) Il punteggio sul tabellone all’Estadio da Luz di Lisbona segna 2-8. E no, non è un errore. Il Bayern Monaco ha rifilato un’umiliazione senza precedenti al Barcellona segnando ben 8 reti, 4 per tempo, per quello che è un successo che certifica la candidatura dei tedeschi a squadra favorita per vincere la Champions League. Il Barcellona era apparso un po’ scarico fisicamente già nel finale di partita contro il Napoli, ma contro questo Bayern la differenza atletica è sembrata un abisso. La squadra bavarese è sembrata più fresca mentalmente e fisicamente, il divario atletico sulle fasce è stato imbarazzante, la lucidità nello sviluppo delle azioni pure. Se a tutto ciò si va ad aggiungere ... Leggi su sportfair

Umiliazione senza precedenti. Il Barcellona saluta la Champions e lo fa nel peggiore dei modi, sotterrato da un Bayern Monaco che questa sera ha strappato il pass per le semifinali vincendo 8-2.

