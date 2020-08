Barcellona, Piquè: “Abbiamo toccato il fondo. Se serve vado via, vanno fatti diversi cambiamenti” (Di venerdì 14 agosto 2020) Piquè ci mette la faccia e parla dopo la sconfitta più dolorosa della storia del Barcellona che si inchina davanti all'8-2 del Bayern.LE PAROLE DEL DIFENSOREcaption id="attachment 1007015" align="alignnone" width="799" Piquè, Getty Images/captionGerard Piquè ha analizzato la drammatica sconfitta del Barcellona a Sky Sport: "Questa sera è stato toccato il fondo, non si può fare peggio di così. Adesso serve un cambio sotto tutti i punti di vista, non solo giocatori ma anche a livello societario.Se serve sono pronto ad andarmene. Siamo arrivati a un punto di non ritorno, non stiamo facendo un cammino preciso e i risultati lo dichiarano. È qualche anno che va così, indipendentemente da giocatori e tecnici. La realtà ... Leggi su itasportpress

