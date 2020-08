Atletico Madrid, Cerezo blinda Simeone: «È intoccabile» (Di venerdì 14 agosto 2020) Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha blindato Simeone sulla panchina dei Colchoneros. Le sue parole Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha allontanato le voci di un possibile addio di Diego Simeone dopo la sconfitta in Champions contro il Lipsia. «El Cholo è intoccabile. Perchè? Molte persone lo hanno messo in discussione questa notte, ma chi fa la formazione è lui. Chiunque discuti della formazione, che si compri una squadra». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

