Atalanta, ora la squadra in vacanza Ritiro da decidere, in campo a settembre (Di venerdì 14 agosto 2020) Non ancora definito il programma precampionato. Esami per gli acciaccati Gomez (bicipite femorale) e Freuler (adduttore). Leggi su ecodibergamo

SkySport : ULTIM'ORA ATALANTA Pierluigi Gollini salta la sfida con il Paris Lesione subtotale del crociato per il portiere… - Fedes1989 : @MaxNebuloni Perché quando seguivi l'Inter facevi tutti servizi denigratori, mentre ora che segui l'Atalanta li idolatri?!?!?????? - tako_amhero : L'anno scorso 'Summer Okita ??e Summer Eresh ??' Quest'anno 'Summer Bryn ?? e Summer Atalanta ??' Ok leaker ora h… - 6BlackWhite : @Dario_Ghiro @MileTrecarichi Gagliardini Kessiè Caldara Conti Cristante Spinazzola Masiello Dimmene uno che ha r… - AndreaMascitti2 : RT @il_Malpensante: L'#Atalanta ha fatto cataste di gol, applausi meritati. Una curiosità e una polemica: gol di nazionalità Italiana? ZER… -