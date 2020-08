Anteprima UFC 252 – Miocic Vs Cormier (Di venerdì 14 agosto 2020) UFC 252 è l’evento che tutti gli amanti delle MMA attendevano da tempo. Il main event tra Stipe Miocic (19-3) e Daniel “DC” Cormier (22-2) andrà non solo a chiudere la trilogia tra questi due straordinari pesi massimi, ma sarà anche l’ultimo incontro della lunga carriera dello stesso Cormier. La main card sarà in diretta da Las Vegas a partire dalle ore 4.00 di Domenica 16 Agosto su DAZN. Il co main event vede “Sugar” Sean O’Malley (12-0) vedersela contro l’esperto Marlon Vera (15-6-1), in un incontro che promette scintille. Nel resto della card c’è grande attesa per la sfida tra Junior Dos Santos (21-7) e Jairzinho Rozenstruik (10-1), ed anche per la presenza nell’ottagono di due combattenti come Merab Dvalishvili (11-4) e Jim Miller ... Leggi su sport.periodicodaily

