Al Bano e Loredana Lecciso: matrimonio il prossimo anno? (Di venerdì 14 agosto 2020) L’indiscrezione del matrimonio tra Al Bano e Loredana Lecciso inizia a circolare sempre di più. Ecco i possibili scenari Loredana Lecciso e AlBano Carrisi (fonte foto: Instagram, @LoredanaLecciso )Il 2020 non ha regalato grandi gioie a livello generale, ma ha lasciato un dote alcune storie decisamente curiose e dai tratti affascinanti. La quarantena forzata infatti ha permesso ad Al Bano e Loredana Lecciso di potersi ritrovare dopo anni di crisi e divergenze in cui avevano deciso di prendere strade diverse. Dopo la nascita di Jasmine e Bido la donna voleva entrare nel mondo dello spettacolo, aspetto mai digerito dall’ugola d’oro di ... Leggi su chenews

Come tutti sappiamo nei mesi scorsi Albano e Loredana Lecciso sono tornati insieme ed hanno ufficializzato la loro relazione o meglio il loro ritorno di fiamma. Chi segue il cantante di Cellino San Ma ...Albano e Romina non sono più una coppia da tempo ma continuano a far parlare di loro come se lo fossero. I due, che dopo tanti anni di lontananza si sono ritrovati ma solo sul palco, spesso vivono in ...