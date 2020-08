Aborto farmacologico: annullato l’obbligo di ricovero, le nuove linee guida (Di venerdì 14 agosto 2020) L’annuncio è arrivato con una circolare ministeriale. Le nuove linee guida sull’aborto farmacologico sono state pubblicate dal ministero della Salute: accogliendo il parere del Consiglio Superiore di Sanità dello scorso 4 agosto, annullano l’obbligo di ricovero dall’assunzione della pillola Ru486 alla fine del percorso assistenziale e allungano fino alla nona settimana di gravidanza (prima arrivava alla settima) il periodo nel quale si può utilizzare il farmaco. Le nuove linee guida raccomandano «di effettuare il monitoraggio continuo ed approfondito delle procedure di interruzione volontaria di gravidanza con l’utilizzo di farmaci, avendo riguardo, in particolare, agli effetti collaterali conseguenti all’estensione del periodo in cui è consentito il trattamento in questione». Leggi su vanityfair

