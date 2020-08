Versilia: trovato morto in auto un noto primario (Di giovedì 13 agosto 2020) trovato morto in auto un noto primario, Stefano Buzzigoli: ucciso da malore responsabile del reparto di Anestesia in Versilia. Sarebbe stato un malore la causa del decesso di Stefano Buzzigoli, storico responsabile del reparto di Anestesia e rianimazione dell’ospedale Versilia. Il medico sin dal 2003, anno dell’apertura, ha guidato il reparto diventandone perno irremovibile. Leggi … Leggi su viagginews

inter_versilia : @ConteBald Dove l’hai trovato? - ilFrad2 : @EugenioCardi Assurdo! E in Versilia la discoteca dove hanno trovato un positivo e hanno dovuto fare 550 tamponi ch… - fseviareggio : RT @iltirreno: La donna che ha trovato il coraggio di ribellarsi è stata visitata all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore - iltirreno : La donna che ha trovato il coraggio di ribellarsi è stata visitata all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore - regardsfr0mhell : DOPO UNA SERATA IN UNA DISCOTECA DELLA VERSILIA, CHIAMATA SEVEN APPLE, È STATO TROVATO UN CASO POSITIVO DI COVID C… -

Ultime Notizie dalla rete : Versilia trovato Trovato morto in auto il primario di rianimazione dell'ospedale Versilia LuccaInDiretta Liguria, 63 nuovi casi positivi

Un paziente è stato trovato positivo al suo rientro da Malta, 13 sono sotto la Asl spezzina e sono rientrati in 8 da Corfù, 2 contatti di caso, 2 sono rientrati dall'Inghilterra e 1 ha frequentato un ...

Lutto al “Versilia”: è morto il dottor Buzzigoli

Lutto all’ospedale “Versilia”. E’ morto, a 68 anni, il dottor Stefano Buzzigoli, primario di anestesia e rianimazione. Il medico è stato trovato senza vita nella sua auto a Piano di Mommio questa matt ...

Un paziente è stato trovato positivo al suo rientro da Malta, 13 sono sotto la Asl spezzina e sono rientrati in 8 da Corfù, 2 contatti di caso, 2 sono rientrati dall'Inghilterra e 1 ha frequentato un ...Lutto all’ospedale “Versilia”. E’ morto, a 68 anni, il dottor Stefano Buzzigoli, primario di anestesia e rianimazione. Il medico è stato trovato senza vita nella sua auto a Piano di Mommio questa matt ...