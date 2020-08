Varese: rilievi in largo Flaiano, verso la futura rotatoria (Di giovedì 13 agosto 2020) Sono cominciate in largo Flaiano le operazioni di rilievo, una fase preliminare propedeutica alla progettazione finale dell'intervento viabilistico che sarà realizzato dal Comune. Un'opera con la ... Leggi su ilgiorno

Sono cominciate in largo Flaiano le operazioni di rilievo, una fase preliminare propedeutica alla progettazione finale dell’intervento viabilistico che sarà realizzato dal Comune. Un’opera con la qual ...Le operazioni di rilievo per la progettazione esecutiva e per i lavori segnano una tappa importante nel percorso che porterà alla rivoluzione di quello che oggi è un brutto e problematico “biglietto d ...