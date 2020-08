Tuttosport - La Roma apprezza Meret: il suo sponsor è un ex azzurro (Di giovedì 13 agosto 2020) La Roma cerca un portiere perché Pau Lopez andrà via a fine stagione. Tanti i nomi sul piatto della dirigenza, che apprezza le qualità di Cragno, Musso e Gollini. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Tuttosport - La Roma apprezza Meret: il suo sponsor è un ex azzurro - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : TUTTOSPORT - Roma, si lavora per il rinnovamento. Giuntoli e Meret nel mirino! La situazione - SiamoPartenopei : Tuttosport - La Roma fa spesa a Napoli: nel mirino Meret e Giuntoli, le ultime - news24_napoli : TUTTOSPORT – Roma, si lavora per il rinnovamento. Giuntoli e Meret nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Roma Monchi punge la Roma: "Conoscevamo perfettamente l'avversario" Tuttosport Tuttosport - La Roma apprezza Meret: il suo sponsor è un ex azzurro

La Roma cerca un portiere perché Pau Lopez andrà via a fine stagione. Tanti i nomi sul piatto della dirigenza, che apprezza le qualità di Cragno, Musso e Gollini. Piace anche Meret, il suo sponsor è l ...

Calciomercato Inter, scambio in vista col Torino

L’Inter pensa al mercato, non solo quello in entrata. Si apre la pista Torino per Vecino, il centrocampista nerazzurro piace al Toro pronto a metter sul piatto il cartellino di Izzo. Come riporta Tutt ...

La Roma cerca un portiere perché Pau Lopez andrà via a fine stagione. Tanti i nomi sul piatto della dirigenza, che apprezza le qualità di Cragno, Musso e Gollini. Piace anche Meret, il suo sponsor è l ...L’Inter pensa al mercato, non solo quello in entrata. Si apre la pista Torino per Vecino, il centrocampista nerazzurro piace al Toro pronto a metter sul piatto il cartellino di Izzo. Come riporta Tutt ...