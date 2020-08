Turista all'ultimo minuto: i migliori itinerari d'agosto (Di giovedì 13 agosto 2020) Non è mai troppo tardi, nemmeno per una rivincita su questa strana estate. Se non è stata niente, o si è strizzata in una toccata e fuga, in un assaggio di verde o in sparuti lampi di blu, c'è ancora tempo per rimediare. Per inventarsi una vacanza, anche senza rovinarsi, né prodigarsi troppo a organizzarla. Se la pandemia ha rafforzato un'attitudine, di sicuro è quella di sperimentare, di smantellare la routine, fuggire l'ovvio perché niente, in fondo, lo è. Mentre i postumi del lockdown hanno fatto da promemoria, lasciando rifiorire una certezza: l'Italia è splendida, non bisogna allontanarsi chissà quanto per circondarsi di stupore o godersi meraviglie. Possono nascondersi dietro l'angolo, nei paraggi di dove si risiede, alla periferia del proprio orizzonte. Per trovarle, basta cercarle. Con gli strumenti adatti. ... Leggi su panorama

GDF : Intervento di #soccorso del @CNSASSicilia, in stretta collaborazione e coordinamento con il #SAGF della #GDF, di un… - cncmra82 : @stanzaselvaggia D'accordo su tutto ma se il turista vuole spiaggia, lettino e ombrellone fa bene a scappare all'es… - mbx1900 : @DarkLadyMouse Ovviamente solo se l’italiano va all’estero deve fare quarantena il turista che viene no. ?? - RobRe62 : RT @GDF: Intervento di #soccorso del @CNSASSicilia, in stretta collaborazione e coordinamento con il #SAGF della #GDF, di un turista precip… - in_citta : @PTSinistra ha detto che i turisti non li multano se mangiano un panino sotto le Logge dei Banchi ma ci chiediamo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Turista all Si tuffa in mare da 5 metri, grave turista all'Elba Agenzia ANSA A Ferragosto musei e luoghi d'arte aperti in tutta Italia

Ferragosto non ferma la cultura, sono tanti i musei italiani che resteranno aperti. Per le visite si dovrà indossare la mascherina e seguire le regole sanitarie. A Roma Palazzo Barberini e la Galler ...

Sbarchi da Grecia e Croazia:

Nessun tampone in porto per i passeggeri in arrivo. E’ quanto deciso dall’Authority e dagli uffici della Sanità Marittima dopo l’ordinanza firmata ieri dal ministro Speranza che prevede tamponi obblig ...

Ferragosto non ferma la cultura, sono tanti i musei italiani che resteranno aperti. Per le visite si dovrà indossare la mascherina e seguire le regole sanitarie. A Roma Palazzo Barberini e la Galler ...Nessun tampone in porto per i passeggeri in arrivo. E’ quanto deciso dall’Authority e dagli uffici della Sanità Marittima dopo l’ordinanza firmata ieri dal ministro Speranza che prevede tamponi obblig ...