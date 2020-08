Roma. Metro C: nuova stazione Amba Aradam-Ipponio sarà intitolata al partigiano Giorgio Marincola (Di giovedì 13 agosto 2020) Approvata in Campidoglio una mozione per intitolare la futura fermata della Metro C Amba Aradam/Ipponio al partigiano antifascista Giorgio Marincola. Figlio di un sottufficiale italiano e di una donna somala, vissuto a Roma nel quartiere di Casalbertone, scelse di contribuire alla liberazione d’Italia nel periodo della Resistenza. Morì in Val di Fiemme nel maggio 1945. L’iniziativa per l’intitolazione era stata lanciata, nelle scorse settimane, con una petizione su change.org che ha raccolto numerose adesioni. Leggi su laprimapagina

