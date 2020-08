Risparmiateci la melassa su Kamala Harris (Di giovedì 13 agosto 2020) Vi prego, il birignao da terrazza romana sull’Obama donna, no! Rischiamo infatti, da qui alle elezioni di novembre, di essere investiti dai fiumi di melassa, quella attorno alla candidata alla vice presidenza Kamala Harris. Tripla melassa: la retorica della donna. Poi della donna di colore. Infine della immigrata. Tutti elementi peraltro solo parzialmente veri, tranne il primo: Kamala è donna, e pure gradevole ed elegante, tra l’altro. Eppure aspettiamoci tutta l'insopportabile litania sul “tetto di cristallo” che si infrange, cioè sull’arrivo ai vertici del potere politico di una donna. Con il consueto correlato ipocrita che il tetto crolla solo allorché la donna è di sinistra: ché se Marine Le Pen e Giorgia Meloni, tanto per fare due ... Leggi su nicolaporro

