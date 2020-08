Quique Setien: «Lewandowski è un grande calciatore ma non è alla pari di Messi» (Di giovedì 13 agosto 2020) Quique Setien ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco: le sue parole Quique Setien ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco. Queste le sue parole riportate da Itasportpress. BAYERN – «Ci siamo preparati bene a questa partita. È la partita che aspettavamo dopo aver battuto il Napoli. Conosciamo le loro qualità, numeri e capacità, hanno un potenziale straordinario. Ma noi non siamo da meno. Penso che sarà una partita alla pari ma noi avremo molto da dire. Sarà importante tenere il possesso della palla perchè ci permetterebbe di subire meno i loro attacchi. Davanti il Bayern è ... Leggi su calcionews24

