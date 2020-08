Pantelleria, isola-portaerei per le scorribande italo-statunitensi in terra d'Africa (Di giovedì 13 agosto 2020) Ai lati del cancello d'ingresso della grande base dell'Aeronautica Militare di Pantelleria ci sono due pilastri in cemento armato in cui sono scolpiti sei fasci littori. “Anno XVII” reca la scritta che immortala la data di costruzione di quella che nei deliri bellici di Benito Mussolini doveva trasformarsi nella Gibilterra d'Italia per scacciare da Malta le truppe inglesi. Ai tempi del lockdown c'è chi ha pensato di illuminare ogni sera con le luci-tricolore l'anacronistica scultura, quasi a voler (...) - Attualità / Africa, Esercito, Fascisti, , Pantelleria Leggi su feedproxy.google

Ai lati del cancello d’ingresso della grande base dell’Aeronautica Militare di Pantelleria ci sono due pilastri in cemento armato in cui sono scolpiti sei fasci littori. “Anno XVII” reca la scritta ch ...

Il nuovo Museo del Mare di Pantelleria da oggi porterà il nome di Sebastiano Tusa, l’archeologo, assessore dei Beni Culturali della Sicilia prematuramente scomparso, che a Pantelleria ha destinato num ...

