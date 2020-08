Ora il coronavirus attacca anche i bambini: sette positivi in una settimana nel Lazio (Di giovedì 13 agosto 2020) L’ultimo è un piccolo di tre anni: almeno sette i bambini contagiati in una settimana, la maggior parte sono casi di importazione. Il coronavirus, a differenza dei mesi drammatici in cui colpiva prevalentemente persone anziane, ora attacca anche i bambini che sembravano quasi immuni al Covid visti i numeri del passato. Sono almeno sette i bambini che hanno contratto il coronavirus e sono risultati positivi ai test in una settimana, tutti segnalati dalla Regione Lazio. Gli ultimi due casi ieri, 12 agosto, e riguardano un bimbo di tre anni francese in Italia per una visita famigliare e una bambina di otto anni con riferimento a un caso di ... Leggi su chenews

