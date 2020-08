NBA, Butler contro Chris Paul: “Non ti comporti così con i miei ragazzi” (Di giovedì 13 agosto 2020) Una pallonata di troppo tirata da Chris Paul addosso a Duncan Robinson nella sfida persa da Miami all’ultimo tiro contro Oklahoma City ad Orlando. Questo è stato il motivo che ha spinto Jimmy Butler a dare vita ad una furiosa reazione contro il gesto dell’avversario: “Non ti devi permettere di scagliare il pallone addosso ai miei compagni in quel modo. Se te la prendi con uno dei miei ragazzi, in modo particolare con uno dei miei tiratori, poi devi fare i conti con me e con tutto il resto della squadra”. Leggi su sportface

sportli26181512 : NBA, Butler contro Chris Paul: “Se te la prendi con i miei, poi te la devi vedere con me”: Risposta piccata dell’Al… - SuplexCityyy : Asfissiato TJ Warren dalla marcatura di JB per l'INTERA gara. Non lo perdeva di vista un attimo! #HeatCULTURE… - sportli26181512 : NBA, Jimmy Butler vince il duello con TJ Warren e se la gode sui social: Jimmy Butler è tornato in campo giusto in… - GruwFrequency : RT @Davide_piase: ??????Nella notte le big della Eastern Conference. Toronto/Milwaukee senza tanti giocatori chiave ma interessante. Bella W d… - Davide_piase : ??????Nella notte le big della Eastern Conference. Toronto/Milwaukee senza tanti giocatori chiave ma interessante. Bel… -