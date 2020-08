Nadia Toffa, la sua canzone inedita a un anno dalla scomparsa (Di giovedì 13 agosto 2020) Esattamente un anno dopo la morte di Nadia Toffa, esce la canzone inedita, «Donna Altalena», che la conduttrice aveva inciso a marzo 2019. È stata la mamma, Margherita Rebuffoni, a decidere di diffonderla: oggi il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali e attraverso l’account Instagram della Fondazione Nadia Toffa. Leggi su vanityfair

