MotoGP, Misano apre le porte: 10 mila spettatori per i due GP (Di giovedì 13 agosto 2020) Misano riapre, parzialmente le porte,. Diecimila persone al giorno, infatti, potranno assistere al doppio GP del motomondiale a Misano, sul circuito Marco Simoncelli, previsto nei week end del 13 e ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Misano MotoGP, GP Misano: via libera al pubblico per i due GP di settembre, accessi controllati Sky Sport MotoGP | Il GP di Misano apre al pubblico

MotoGp, a Misano ammessi 10mila spettatori al giorno

Diecimila persone al giorno potranno assistere al doppio appuntamento del motomondiale a Misano (Rimini). Lo ha deciso la Regione Emilia-Romagna, che, per i due weekend del 13 e del 20 settembre, ha s ...

