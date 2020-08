Lipsia – Atletico Madrid – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di giovedì 13 agosto 2020) E’ in programma per stasera 13 agosto alle ore 21.00 il secondo quarto di finale di Champions League tra RB Lipsia e Atletico Madrid, la cui vincente affronterà il Paris Saint Germain, fresco di passaggio del turno dopo aver sconfitto l’Atalanta in extremis. Lipsia – Atletico Madrid – Come arrivano alla partita Ottima stagione in Bundesliga per il Lipsia, che si qualifica terzo in graduatoria alle spalle del Borussia Dortmund e conquistando per un altro anno la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il Lipsia si è guadagnato l’accesso ai quarti battendo per due volte il Tottenham nel doppio confronto lo scorso Marzo, poco prima dello stop dovuto al coronavirus, dopo aver ... Leggi su giornal

SkySport : Lipsia-Atletico, Simeone: 'Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta' - DiMarzio : Dalla Spagna | #AtleticoMadrid, arriva l'esito della nuova tornata di test prima del Lipsia - Marathonbet_IT : Sia #Lipsia che #Atletico hanno raggiunto il terzo posto nei rispettivi campionati. I tedeschi finora hanno raccolt… - AzzurroTime : Stasera c'è Lipsia-Atletico Madrid, le probabili formazioni - - spaziocalcio : Champions League, stasera si conosce l'avversario del #PSG: le probabili formazioni e il pronostico di #RBLeipzig c… -