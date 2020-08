Lega, sospesi i deputati Dara e Murelli per aver percepito il bonus di 600€ (Di giovedì 13 agosto 2020) Andrea Dara e Elena Murelli, i due parlamentari della Lega che hanno incassato il bonus di 600 euro destinato alle partite Iva, saranno sospesi. Dal Carroccio arriva la decisione ufficiale Per i deputati della Lega che hanno percepito il bonus di 600 euro è stata decisa la sospensione. Si tratta di due parlamentari salviniani, Andrea Dara ed Elena Murelli, entrati a Palazzo Montecitorio nel 2018. I sospetti sui due deputati circolavano già da giorni. Ma a comunicare la loro sospensione è stato proprio il Carroccio nelle ultime ore. La decisione sembrerebbe un ulteriore passo indietro di Salvini che fino a pochi giorni fa chiedeva le dimissioni per ... Leggi su zon

