Juventus, Matuidi dopo l’addio: “In bianconero ho imparato una cosa, l’Inter Miami grande chance” (Di giovedì 13 agosto 2020) Blaise Matuidi saluta la Juventus dopo tre stagioni cedendo di conseguenza alla corte avanzata dall'Inter Miami.Calciomercato Juventus, Matuidi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter Miami: il comunicatoIl centrocampista francese è ufficialmente un nuovo volto del club di MLS dove il socio di maggioranza è David Beckham, un acquisto di livello per la compagine americana che è alla prima esperienza nella Major League Soccer. dopo tre stagioni e cinque titoli vinti: 3 Scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana, l'ormai ex numero 14 bianconero ha deciso di salutare Torino per abbracciare Miami. Matuidi e la Juventus si salutano. Sul ... Leggi su mediagol

GoalItalia : Dopo #Matuidi, la Juventus si prepara a salutare altri due giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico. Ci… - capuanogio : Fuori uno ? La #Juventus ha tagli possibili per circa 60 milioni lordi di monte ingaggi tra Over 30 e giocatori n… - romeoagresti : I dettagli dell’operazione: in termini di cartellino la #Juve non riceverà alcun indennizzo. Beneficio: il risparmi… - davideinno85 : RT @GoalItalia: Dopo #Matuidi, la Juventus si prepara a salutare altri due giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico. Ci raccont… - Mediagol : #Juventus, Matuidi dopo l’addio: “In bianconero ho imparato una cosa, l’#InterMiami grande chance” -