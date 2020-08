Inter, Skriniar ai saluti: dopo Ferragosto l’Inter incontrerà un club inglese (Di giovedì 13 agosto 2020) dopo stagioni di alto livello e tante offerte respinte l'Inter e Skriniar sembrano per la prima volta vicini all'addio. Il difensore ha ormai perso il posto da titolare a discapito di Godin e D'Ambrosio che si giocano perennemente il ruolo di terzo centrale nella difesa di conte. Proprio con il tecnico salentino non sembra esserci quel feeling che invece non mancava con Spalletti. Questi motivi potrebbero portare alla separazione tra lo slovacco e i nerazzurri.IL FUTURO DI Skriniarcaption id="attachment 659911" align="alignnone" width="1024" Milan Skriniar Inter (getty images)/captionNelle ultime settimane sembra aver preso piede l'idea di scambio tra Inter e Tottenham per Skriniar e Ndombelè. I due calciatori potrebbero andare a riempire le due ... Leggi su itasportpress

