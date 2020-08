Il professor Zangrillo precisa: contagiati non significa essere malati (Di giovedì 13 agosto 2020) Fare allarmismo mediatico non giova all’Italia. Lo ripetono da settimane diversi professionisti del campo medico italiano, su tutti il professor Alberto Zangrillo. Le notizie relative ai contagi degli ultimi giorni sono “la conferma di quello che ho detto il 28 aprile, quando appena usciti dalla fase più drammatica dell’epidemia dissi che dovevamo imparare a convivere col virus. essere contagiati non significa essere malati”. Sono le parole del professore, prorettore dell’Università San Raffaele, a In Onda su La7. “Fa bene il governo ad adottare con le regioni tutte le norme per cercare di identificare precocemente i contagiati. Non dobbiamo però confondere il contagiato con il ... Leggi su laprimapagina

