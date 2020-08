Il leghista Forcolin si chiede perché lui è fuori dalle liste per il bonus mentre Fontana è ancora al suo posto (Di giovedì 13 agosto 2020) Non è soltanto una questione morale, quella della Lega, relativamente al bonus partite iva che alcuni suoi esponenti – sia a livello nazionale, sia a livello locale – hanno richiesto nel corso dell’emergenza coronavirus. Alcuni hanno avuto accesso alla misura da 600 euro prevista per le partite iva in difficoltà, altri l’hanno solo richiesta senza però incassarla. Altri ancora se ne sono accorti e hanno donato tutto in beneficenza. Gianluca Forcolin, vicepresidente del Veneto, dice che della questione si è occupato il suo studio e che, in ogni caso, non ha percepito il bonus. A chi gli chiede le dimissioni per il ruolo politico che ricopre risponde: «Perché dovrei essere escluso dalle liste io, ... Leggi su giornalettismo

mikedells : RT @kaIos87: Il leghista Gianluca Forcolin vuole i 600€ ma è contro l'assistenzialismo e l'elemosina del reddito di cittadinanza. Meravigli… - ViMac76 : RT @kaIos87: Il leghista Gianluca Forcolin vuole i 600€ ma è contro l'assistenzialismo e l'elemosina del reddito di cittadinanza. Meravigli… - tomlupi75 : @kaIos87 Un leghista che si chiama Forcolin, tutto ciò è bellissimo! - emanuela71hope : RT @kaIos87: Il leghista Gianluca Forcolin vuole i 600€ ma è contro l'assistenzialismo e l'elemosina del reddito di cittadinanza. Meravigli… - AntonelloCocco4 : RT @kaIos87: Il leghista Gianluca Forcolin vuole i 600€ ma è contro l'assistenzialismo e l'elemosina del reddito di cittadinanza. Meravigli… -