Guai in casa Ferragni: i ricavi della società crollano e tra i soci volano gli stracci (Di giovedì 13 agosto 2020) Un marchio famoso che perde soldi e i soci che litigano: succede in casa di Chiara Ferragni o per meglio dire nella Serendipity srl che gestisce il brand della famosa stilista-blogger. Qualche giorno fa, infatti, s'è riunita l'assemblea degli azionisti che vede al primo posto la Alchimia di Paolo Barletta col 40%, seguito dalla stessa Ferragni col 32,5%, da Esuriens e N1 ciascuna col 13,7% e entrambe dell'imprenditore pugliese Pasquale Morgese che produce la linea di scarpe Chiara Ferragni Shoes. I soci dovevano approvare il bilancio 2019 che oltre a registrare ricavi in calo per circa un milione rispetto agli 1,6 milioni dell'anno prima, hanno riscontrato perdite per oltre 521mila euro dopo l'utile di 192mila euro del 2018. In assemblea ... Leggi su iltempo

In questo periodo di emergenze e di sfide la scuola inizia ad essere permeata dall’ansia, il domani appare impenetrabile e quasi ostile, il pensiero indugia e la comunicazione, nonostante le grandi ri ...

Guai in casa Ferragni: i ricavi della società crollano e tra i soci volano gli stracci

Un marchio famoso che perde soldi e i soci che litigano: succede in casa di Chiara Ferragni o per meglio dire nella Serendipity srl che gestisce il brand della famosa stilista-blogger. Qualche giorno ...

Un marchio famoso che perde soldi e i soci che litigano: succede in casa di Chiara Ferragni o per meglio dire nella Serendipity srl che gestisce il brand della famosa stilista-blogger. Qualche giorno ...