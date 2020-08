Giorgia Meloni in costume tricolore: la svolta sexy trash per diventare virale. Salvini docet (Di giovedì 13 agosto 2020) Dal post fascio alla new fashion il passo è breve. Ecco dunque bell’e pronta, scodellata calda calda da Novella 2000, la nuova eroina del ferragosto italiano: che non è una sculettante showgirl qualsiasi (roba d’altri tempi mediatici), bensì Giorgia Meloni in persona. La copertina finto rubata con la leader di Fratelli d’Italia ritratta sul lettino da spiaggia mentre si fa un selfie con indosso un costume tricolore (una mise peraltro credibilissima, dai Padri costituenti in poi), sta scaldando gli animi sul web. Perché, un po’ stanca di essere virile, la nostra ha capito che oggi per sfondare davvero devi puntare sul virale. Salvini docet. Ma la gastronomia che sui social fa tanta simpatia (insaccati, cioccolato, ... Leggi su tpi

