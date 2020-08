Ghoulam andrà via: il Napoli ha fissato il prezzo per cederlo (Di giovedì 13 agosto 2020) Reguilon è il principale obiettivo del Napoli per la difesa, ma ci sono altri nomi sondati. Una cosa è certa: il nuovo terzino andrà a sostituire Ghoulam, in lista di sbarco. Leggi su tuttonapoli

Pe_Es_ : Focus #Mercato #Napoli: #Gattuso ha detto ad #ADL che se Kk non compra scarpette nuove a Meret per migliorare coi p… - CalcioNapoli24 : - SalvMont : @ciancio_bruno @enzogoku69 @SavaxSFN Ghoulam ce lo abbiamo ancora. Penso che questa sia stata la sua ultima opportu… - Ric1926_ : @FrancoMater2 Pure a me piace, però probabilmente andrà via lui, Malcuit e Ghoulam. Rimarrebbe solo Mario Rui e Di Lo -

Ultime Notizie dalla rete : Ghoulam andrà Giocatori Serie A anni 80: i campioni più famosi Sky Sport