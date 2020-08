Formula 1, il problema gomme inquieta Hamilton: “avremo le mescole dell’anno scorso, non so se sarà un bene” (Di giovedì 13 agosto 2020) Negli ultimi due appuntamenti di Silverstone, la Mercedes ha dovuto fare i conti con un consistente degrado delle gomme, che ha permesso alla Red Bull di Verstappen di conquistare il primo successo in stagione. Peter Fox/Getty ImagesUn guaio che rischia di ripetersi però anche a Barcellona, come ammesso da Hamilton in conferenza stampa: “non so se avere le stesse mescole dello scorso anno ci aiuterà a Barcellona, non so proprio rispondere. Sono le stesse gomme che Pirelli ha sempre portato qui, ma dalle gare di quest’anno a quelle dell’anno passato ci potrebbero essere risultati differenti se abbinate a diverse temperature dell’asfalto. Non è stato frustrante quanto accaduto la settimana scorsa a Silverstone. Alla fine abbiamo chiuso al secondo e ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Formula problema Williams: problema qualifiche per Latifi FormulaPassion.it RAI - Reguilon-Napoli, manca l'accordo sulla formula con il Real: Giuntoli ha tre alternative

Calciomercato in continua evoluzione, il Napoli lavora su più fronti, in particolare si sta cercando un nuovo terzino sinistro da integrare in rosa. Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha ril ...

Gp Spagna, Vettel: "Non sono frustrato: amo il mio lavoro, voglio vincere ancora"

Tante e tante domande a Sebastian Vettel. Una conferenza insolitamente lunga per il tedesco, che ha ricevuto molte domande sul presente e sul futuro, alle quali il tedesco non si è sottratto nel giove ...

