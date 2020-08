Elisabetta Canalis, il post è commovente: “Per me è importante” (Di giovedì 13 agosto 2020) Che la Sardegna sia un pezzo di cuore di Elisabetta Canalis, lo si è sempre saputo. Particolarmente legata affettivamente alla sua terra, l’ex velina ha voluto dedicare un lungo post Instagram alla Sardegna che è anche, per sua personale scelta, la terra a cui vuole legare l’infanzia della figlia Skyler Eva. Elisabetta Canalis e l’orgoglio per la Sardegna “E come da tradizione, anche mia figlia ha imparato ad andare in bicicletta qui ad Alghero esattamente come ho fatto io“, racconta Elisabetta Canalis con una velata commozione sul suo profilo Instagram. Si tratta di un lungo post che non ha potuto far altro che inorgoglire i sardi, declamati con parole d’amore e affetto nonostante il lavoro e ... Leggi su thesocialpost

chris09549389 : @vale__ci @santinilore79 @GORLA_SIMONA delusi tutti quelli che si aspettavano il pollo alla piastra di elisabetta canalis , bravo santini - gattonero626 : RT @dea_channel: la dea Elisabetta Canalis emerge dalle acque ?????????????? - abcdgcbcm : RT @dea_channel: la dea Elisabetta Canalis emerge dalle acque ?????????????? - GiusiRotondo : RT @EssereAnimali: L’Italia vieti gli allevamenti da pelliccia! L’appello di Elisabetta Canalis/@JustElisabetta sulla rivista di moda @Elle… - martyyyn : RT @dea_channel: la dea Elisabetta Canalis emerge dalle acque ?????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis Elisabetta Canalis e Brian Perri ad Alghero dove si sono sposati. «Vivremo in Italia» Corriere della Sera Elisabetta Canalis nuda completamente per una buona causa: la foto fa il pieno di like

L’ex velina di Striscia La Notizia infiamma il web e fa il pieno di like con una foto che la mostra integralmente nuda per una giusta causa La bellissima Elisabetta Canalis regala ai fan uno scatto bo ...

Eli Canalis: "Per mia figlia nuovo traguardo in Sardegna: viva la mia terra"

Uno splendido messaggio postato da Elisabetta Canalis, in una grande dimostrazione di affetto per la Sardegna, sua terra natale. "E come da tradizione - spiega Elisabetta su Instagram - anche mia figl ...

L’ex velina di Striscia La Notizia infiamma il web e fa il pieno di like con una foto che la mostra integralmente nuda per una giusta causa La bellissima Elisabetta Canalis regala ai fan uno scatto bo ...Uno splendido messaggio postato da Elisabetta Canalis, in una grande dimostrazione di affetto per la Sardegna, sua terra natale. "E come da tradizione - spiega Elisabetta su Instagram - anche mia figl ...