Covid-19 in Campania, le misure di De Luca: dal rischio sanzione di 1000 € alle mascherine gratis sui litorali (Di giovedì 13 agosto 2020) Vincenzo De Luca non ha la minima intenzione di abbassare la guardia di fronte all’emergenza Coronavirus. Il governatore della Regione Campania, infatti, teme un nuovo rialzo dei casi a causa dei giovani, i quali non sempre rispettano le regole di distanziamento sociale ed utilizzo della mascherina. È di ieri l’annuncio dell’obbligo di quarantena per i ritorno dall’estero … L'articolo Covid-19 in Campania, le misure di De Luca: dal rischio sanzione di 1000 € alle mascherine gratis sui litorali Leggi su dailynews24

VincenzoDeLuca : COVID-19, IN ARRIVO NUOVA ORDINANZA Leggi la mia dichiarazione?? - VincenzoDeLuca : +++ COVID-19: MINI ZONA ROSSA A SANT’ANTONIO ABATE (NA) +++ ??#CORONAVIRUS: in relazione al numero elevato di conta… - fattoquotidiano : “Criticità nelle procedure” per i tre ospedali dedicati (due mai aperti): il caso investe il cerchio magico di De L… - LaTorre1905 : #Taglialatela: 'la Corte dei Conti bracca De Luca' #Campania #Covid #Napoli #VincenzoDeLuca #Politica -… - ottopagine : Covid, dati pessimi: 82 nuovi casi in Campania da domenica -