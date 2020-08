Coronavirus, i dati – I nuovi casi salgono ancora: sono 523 in 24 ore, ma cala il numero di tamponi. Sei i deceduti (Di giovedì 13 agosto 2020) I contagi in Italia superano, di nuovo, la soglia critica dei 5o0 nuovi casi: sono 523 in sole 24 ore a fronte di 51.188 tamponi. Vale a dire che rispetto a ieri si è abbassato il numero di tamponi fatti, erano stati 52 658, ma alzato il numero di nuovi positivi, erano 481 le persone risultate infette. Così, mentre si discute di discoteche e rientri dall’estero, il totale dall’inizio della pandemia sale a 252.235 casi. Ai deceduti dall’inizio dell’epidemia si aggiungo altri sei morti, numeri che portano il totale a 35.231. Spicca il caso del Veneto, che registra il più alto numero di nuovi casi: sono 84 in un ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, gli esperti mondiali sulla rivista #Nature: 'La registrazione del #vaccino russo anti #Covid, annunci… - rtl1025 : ?? Salgono ancora i contagi per #coronavirus in #Italia e per la prima volta da settimane superano i 500 in 24 ore:… - Open_gol : ?? Aumentano i ricoverati ordinari (+5) e anche quelli in terapia intensiva (+1). La città con più contagi resta Mil… - av__1974 : Appello agli oltre 2800 positivi..fatevi avanti..diteci come state, dove è successo dove siete e se siete ricoverat… - biskero : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, i dati in Italia: 523 nuovi contagi in un giorno -