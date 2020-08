Conrad: “Il Pirata” (Di giovedì 13 agosto 2020) Conrad apre la sua vista oltre l’azzurro dell’oceano e racconta di quel Pirata che dimora in ognuno di noi. Joseph Conrad sembra volerci condurre in un viaggio statico, nel quale solo i ricordi sono luoghi reali, dove fatti realmente accaduti o personaggi dal sapore epico creano la sua estasi. Conrad il pirata sbarca nell’anima E … Leggi su periodicodaily

